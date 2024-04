Luiz Henrique dribla o goleiro e marca o primeiro gol pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Luiz Henrique dribla o goleiro e marca o primeiro gol pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/04/2024 16:29 | Atualizado 25/04/2024 16:33

Rio - Luiz Henrique marcou o primeiro gol com a camisa do Botafogo na vitória sobre o Universitario (PER) por 3 a 1 , na última quarta-feira, 24, pela fase de grupos da Libertadores. O atacante recebeu a bola livre de marcação, invadiu a área, deu uma "penteada" na bola para driblar o goleiro e finalizou. Após a partida, ele explicou o lance em entrevista aos jornalistas na zona mista do Estádio Nilton Santos.

"Já trabalhei muito no futsal quando era menor, tenho essa jogada de pisar na bola, de dar esses dribles. Está dando certo, vou continuar fazendo. Agora é seguir", contou Luiz Henrique.

O primeiro pelo Fogão!



E que pintura de Luiz Henrique na vitória do @Botafogo na CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/kcXmFgMrtG — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 24, 2024

Logo após balançar as redes, Luiz Henrique correu na direção de Artur Jorge e lhe deu um abraço. Durante a entrevista, o camisa 7 falou sobre o gesto e destacou a felicidade por ter feito o primeiro gol pelo Glorioso.

"Fui lá no treinador porque vem falando muito comigo no dia a dia, que precisa muito de mim dentro de campo. Esse gol foi para ele, também apontei para minha família, que estava lá em cima, me acompanha em todos os jogos. Estou muito contente com esse gol", contou Luiz Henrique.