John foi titular do Botafogo contra o Universitario - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/04/2024 07:30

Rio - O Botafogo venceu o Universitario (PER) por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos , na noite da última quarta-feira, 24, e está vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Com o triunfo, o Glorioso chegou aos três pontos e fica a apenas um de entrar na zona de classificação. Em entrevista aos jornalistas na zona mista, o goleiro John ressaltou a necessidade de encarar cada partida na competição como uma final.

"A vitória é mais uma final para a gente. São três finais agora, a gente tem que encarar dessa forma. Sabemos que os jogos da Libertadores são muito difíceis. Então, temos que encarar cada jogo como uma final. Entrar igual entramos hoje, concentrados os 90 minutos para fazer de cada jogo um grande jogo", destacou John.

"Me preparei bastante todos os dias. Não queria ter me lesionado, mas entendi o por quê. Vim de uma temporada na Espanha, não parei. Dei sequência. Cheguei bem, mas acabei me lesionando. Infelicidade, mas como falei, trabalhei bem, me concentrei. Fico feliz de ter jogado", disse o goleiro.

John, do Botafogo, em ação durante o jogo contra o Universitario Vítor Silva/Botafogo

Evolução do time com Artur Jorge

"A gente vem mudando bastante, estamos trabalhando todos os dias. Dá para ver que a gente vem em evolução. Queremos evoluir mais. Sabemos que temos qualidade, nosso grupo é muito bom".

Retorno aos gramados

"Representa muito. Primeiramente, agradeço a Deus. Depois, ao Mister pela oportunidade. Sabia que o jogo era muito importante, de grande responsabilidade. Fizemos um grande jogo. Agora é dar sequência".

Saída de bola com os pés

"É uma característica minha. Lá na Espanha, com o Pezzolano (então técnico do Valladolid), a gente fazia muito isso: saída com três com o goleiro. Acabei optando de jogar assim hoje, me sinto bem. Fico muito feliz de entrar, de conseguirmos o resultado positivo, do jeito que a gente jogou, de todo mundo ter se entregado. Agora, é dar sequência".