Eduardo reforça importância da vitória sobre a equipe peruana para seguir vivo na briga por uma vaga no mata-mata - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/04/2024 19:40

Rio - Com grande atuação de Eduardo, o Botafogo venceu a primeira na fase de grupos da Libertadores deste ano. O Alvinegro superou o Universitario, do Peru, no Nilton Santos, e segue vivo na briga por uma vaga no mata-mata da competição. O meio-campista, que marcou dois gols no triunfo do Glorioso por 3 a 1 , valorizou o elenco e reforçou a luta pela classificação.