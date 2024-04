Marcação de William Riveros em cima de Júnior Santos, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/04/2024 08:00

"Sempre fiz trabalhos fora de campo, sempre me dediquei ao máximo. Na minha primeira passagem aqui, eu tinha três meses para poder mostrar meu futebol e ser comprado pelo Botafogo, era um sonho. Pouco tempo para mostrar, te traz uma ansiedade, que acaba te atrapalhando também. Após minha permanência contratual com o Botafogo, fui bem na minha primeira temporada. Tenho evoluído", disse.

Júnior Santos chegou ao Botafogo no meio de 2022 por empréstimo junto ao Sanfrecce Hiroshima, do Japão. Ele até foi titular com o então técnico Luís Castro, mas o clube não conseguiu assegurar a permanência do atleta. À época, o desempenho mostrado em campo também não convencia os torcedores.



O Fortaleza acabou por acertar a compra dos direitos do jogador. No entanto, Júnior disputou apenas oito jogos com a camisa do Leão do Pici. O Botafogo, então, negociou a contratação e oficializou o retorno do atleta no dia 31 de março de 2023

Naquela temporada, mostrou por que o Botafogo o trouxe novamente. Júnior se firmou rapidamente no time titular e foi um dos poucos que terminou 2023 em alta com a torcida em meio à derrocada no Brasileirão. Naquele ano, marcou sete gols e deu três assistências em 50 jogos. Em 2024, já são 14 gols e quatro assistências em 22 partidas.

Júnior Santos, do Botafogo, no jogo contra o Universitario Vítor Silva/Botafogo

Durante a entrevista, Júnior Santos também fez uma análise da vitória sobre o Universitario. Com o resultado, o Botafogo segue na lanterna do Grupo D, mas soma três pontos e fica a apenas um de distância da zona de classificação para as oitavas de final.

"Vi um primeiro tempo da gente muito bem no jogo. Conversamos ali que teríamos que ter o controle do jogo, não deixar o adversário respirar. Então, o adversário ficou defendendo bem ali, mas nós tivemos paciência, controlamos bem o jogo. Tivemos a posse de bola e, consequentemente, vamos ganhando mais confiança durante a partida, e os gols vão acontecendo naturalmente. Acho que fizemos um grande jogo e trouxemos a vitória", afirmou Júnior Santos.

Outro tema da entrevista foi o técnico Artur Jorge. O português chegou ao Botafogo neste mês e comandou a equipe nos últimos cinco jogos.

"Ele tem implantando seu sistema de jogo, um cara muito inteligente, muito estudioso. A gente tem trazido bons frutos para o Botafogo", disse o atacante.