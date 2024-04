Cuiabano veio do Grêmio para o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/04/2024 14:17 | Atualizado 25/04/2024 14:22

Rio - O lateral-esquerdo Cuiabano foi apresentado oficialmente pelo Botafogo, na tarde desta quinta (25), no Estádio Nilton Santos. O jogador assinou até dezembro de 2028 e vestirá a camisa 66. Em suas primeiras palavras como atleta do clube alvinegro, o jogador demonstrou felicidade em poder vestir a camisa do Glorioso e revelou estar motivado para entrar em campo.

"Estou muito feliz. Agradeço a vocês por confiar no meu trabalho. Minha família também está muito contente. Venho para agregar o grupo e ser feliz. Estou muito motivado", disse Cuiabano.

Cuiabano subiu para os profissionais do Grêmio em 2022 e nunca havia jogado por outro time. O lateral contou as primeiras impressões que teve do clube e o carinho que recebeu dos torcedores nas redes sociais, após sua contratação ter sido anunciada pelo Botafogo.

"A sensação foi inexplicável. Torcida canta bastante. Estou muito feliz. Todo mundo me recebeu bem. Torcedores, vocês do staff. Treinadores, jogadores. Estou feliz, motivado. O torcedor pode esperar muito foco e determinação no trabalho. Gosto muito de vencer", ponderou.

O lateral-esquerdo aguarda a liberação do BID para poder estar à disposição para o clássico contra o Flamengo, que acontece no próximo domingo (28), às 11h, no Maracanã. Habituado com o Gre-Nal, o jogador projetou como será a partida.

"Clássico aqui é a mesma coisa que lá. Vai ser um jogo disputado contra uma grande equipe. O Botafogo também é uma grande equipe. Estamos aqui para agregar e vencer juntos. Clássico é clássico. Vamos jogar para vencer e se Deus quiser sair com a vitória no domingo", declarou o jogador.

Confira outras respostas de Cuiabano

Escolha pelo Botafogo

"Tudo foi um projeto que o Botafogo montou para mim. Eu e minha família gostamos muito do projeto, estamos muito contentes e vamos ser felizes aqui no Botafogo"

Posição que se sente mais confortável para jogar

"Me sinto melhor de lateral-esquerdo. Ano passado, o Grêmio estava sem ponteiro e o Renato me utilizava ali. Jogando na lateral eu vou dar meu máximo, se for para jogar mais avançado também. Vou jogar pelo time. Sempre na garra e na determinação"

Europa

"Meu foco agora é no Botafogo, tenho que pensar aqui primeiro. Fazer uma grande temporada. Eu estou feliz aqui, vou jogar pelo Botafogo o ano todo. O sonho existe para todos os atletas. Todos eles pensam em jogar em alto nível fora do Brasil. Mas meu primeiro foco é aqui no Botafogo"

O que chamou mais atenção no Botafogo

"O grupo é muito bom. Os torcedores incentivaram bastante. Eu gosto muito dos mosaicos do Botafogo. Ajudam bastante. Estou muito feliz"