Técnico Artur Jorge terá de encontrar solução para o ataque do Botafogo sem centroavanteAFP

Publicado 26/04/2024 11:48

A lesão muscular de Tiquinho Soares, que desfalcará o Botafogo no clássico com o Flamengo no domingo (28), às 11h no Maracanã, tornou-se um grande problema para o técnico Artur Jorge. Não apenas por perder um de seus principais jogadores, como também por, já que o reserva Matheus Nascimento também se machucou e a diretoria negociou Janderson ao Vitória. Tudo isso num espaço de cerca de 10 dias.

Logo na sequência, o Botafogo perdeu Matheus Nascimento. O jovem foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, dia 18, justamente para poupar Tiquinho da maratona de jogos. Mas se machucou aos 20 minutos do primeiro tempo - obrigando o titular a jogar -, e ficará fora por cerca de quatro meses, com uma lesão grave na coxa direita. Antes de os atacantes que seguem no Glorioso se machucarem, Janderson despediu-se dos companheiros no dia 17 de abril, após ter a venda acertada com o clube baiano . O atacante de 24 anos até jogou no lugar de Tiquinho em algumas partidas na temporada, mas perdeu espaço com a chegada de Artur Jorge e, pouco depois de renovar contrato.Logo na sequência, o Botafogo perdeu Matheus Nascimento. O jovem foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, dia 18, justamente para poupar Tiquinho da maratona de jogos. Mas se machucou aos 20 minutos do primeiro tempo - obrigando o titular a jogar -, e, com uma lesão grave na coxa direita.

Sem descanso, Tiquinho acabou estourando nesta semana, no 3 a 1 sobre o Universitario, pela Libertadores. Ele saiu de campo logo aos 10 minutos de jogo e não tem previsão de retorno.



Resta ao técnico Artur Jorge encontrar soluções. Eduardo, que entrou no lugar do centroavante, já fez algumas vezes no Botafogo a função de um falso 9. Outra opção é centralizar Junior Santos, que teria mais liberdade no campo e vem se destacando com gols na temporada.



Savarino também pode fazer uma função parecida, mas com muita movimentação pelo meio, já que normalmente entra nas pontas. E se quiser arriscar, o treinador tem como opção da equipe sub-20 Lucas Vargas, de 19 anos. O jovem está inscrito na Libertadores, mas nunca atuou pelos profissionais.