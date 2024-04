Eduardo - Vitor Silva / Botafogo

EduardoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/04/2024 13:20

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo em 2023, Eduardo, de 34 anos, começou o ano sob desconfiança devido ao rendimento ruim na reta final do Brasileiro do ano passado, quando o Alvinegro viveu uma derrocada perdendo um título que parecia certo. No banco nas últimas partidas, o jogador foi importante na vitória sobre o Universitario, pela Libertadores, e ganhou confiança para embalar na temporada.

No total, o jogador, que é meia de origem, mas atuou mais avançado na partida, chegou a cinco gols em 16 partidas na atual temporada. Eduardo, que é o terceiro atleta alvinegro com mais bolas nas redes no ano, deu também três assistências em 2024. Na frente do veteranos estão apenas Júnior Santos, principal destaque do Botafogo no ano com 14 gols, e Tiquinho Soares, que anotou seis gols na temporada.

Nas primeiras partidas como treinador do Botafogo, Artur Jorge tem feito a equipe carioca atuar com quatro homens de frente, com isso Eduardo acabou perdendo a posição de titular. Porém, seu rendimento contra o Universitario pode fazer com que o português passe a utilizá-lo mais vezes.

Com três vitória seguidas na temporada, o Botafogo voltará a campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Flamengo, às 11 horas (de Brasília), pela quarta rodada da competição.