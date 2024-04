Jogo do Senninha no metaverso tem referências ao tricampeão de Fórmula 1, como o icônico capacete - Divulgação

Publicado 26/04/2024 16:58 | Atualizado 26/04/2024 18:33

Seninha agora está na plataforma Roblox. O jogo com o personagem inspirado em Ayrton Senna, passou a fazer parte oficialmente, nesta sexta-feira (26), do ‘sportv Land’, metaverso (mundo virtual) do canal de esportes da Globo.



Em parceria com a Senna Brands, o personagem Senninha conta com um jogo no metaverso com pista maluca e que possui várias referências a Ayrton Senna, como réplicas dos carros que fizeram história nas pistas com o tricampeão de Fórmula 1, assim como o icônico capacete com as cores do Brasil



“Estamos muito felizes com o início desta parceria. A chegada do Senninha na 'sportv Land' promete divertir ainda mais o público que consome a plataforma e, ao mesmo tempo, através de todos estes simbolismos, fazer com essa nova geração tenha contato com a história deste grande ídolo do esporte brasileiro”, diz o diretor de canais esportivos da Globo, Eduardo Gabbay.



Além do game destinado ao piloto Ayrton Senna, a ‘sportv Land’ permite que os usuários disputem jogos como ‘Altinha’, ‘Cabeceio’ e ‘Caça às Estrelas’ e utilizem as moedas conquistadas em experiências como a ‘Roda-Gigante’ e lanches no ‘Food Truck’. Também é possível pegar a câmera e se sentir um cinegrafista, comandando o estúdio do canal.