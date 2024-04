Erik ten Hag disse que existe pouca chance de ter Antony em campo na final da Copa da Inglaterra - Foto: AFP

Publicado 26/04/2024 16:11

Inglaterra - Pressionado no Manchester United, o técnico Erik ten Hag censurou a participação de três jornalistas em sua coletiva de imprensa, que aconteceu nesta sexta (26). A proibição se deu por causa de um incômodo do comandante com críticas feitas pelo trio sobre a atuação dos Red Devils na classificação para a final da Copa da Inglaterra, em cima do Coventry City nos pênaltis, no último fim de semana.

Profissionais dos jornais "The Sun", "The Mirror" e "Manchester Evening News" puderam acompanhar a coletiva do holandês, mas foram informados que não teriam o direito de fazer uma pergunta.

De acordo com Ten Hag, as críticas foram exageradas, sendo consideradas como "embaraçosas" e "uma vergonha".

Não é a primeira vez que ele censura jornalistas da coletiva. No início da temporada, profissionais de quatro veículos foram proibidos de fazer perguntas ao técnico. Segundo o holandês, o clube não tinha direito de responder a matérias consideradas negativas.

Apesar do Manchester United estar na final da Copa da Inglaterra, a pressão em cima de Erik ten Hag é enorme. A temporada dos Red Devils não agrada, e o clube se encontra atualmente na sexta colocação do Campeonato Inglês, com chances remotas de se classificar para a Liga dos Campeões.

A decisão contra o Manchester City, no dia 25 de maio, é uma esperança para o United se classificar para uma competição continental, já que, caso seja campeão, se classifica para a Liga Europa.