Dorival Júnior, treinador da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 27/04/2024 08:40

Rio - A comissão técnica da seleção brasileira se reunirá para iniciar as últimas observações visando a convocação para a Copa América, que acontece nos Estados Unidos, entre os dias 20 de junho e 14 de julho. O técnico Dorival Júnior, o gerente técnico Juan e os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero irão para a Europa e passarão por seis países, incluindo presença nas semifinais da Liga dos Campeões. A rotina de viagens irá se repetir até a Copa de 2026.

Dorival e Juan irão para a Alemanha, quando irão assistir Bayern de Munique x Real Madrid, Itália e Portugal. Já Lucas e Pedro estarão na Espanha, Inglaterra e França, com o jogo entre PSG x Borussia Dortmund ficando à cargo dos auxiliares. A viagem irá durar dez dias.

A viagem à Europa completa o roteiro que teve início no Brasil. O diretor de seleções, Rodrigo Caetano, visitou os quatro clubes do Rio de Janeiro na última semana e todos os 20 clubes da Série A do Brasileirão tiveram a presença de pelo menos um integrante da comissão em seus jogos como mandante neste início de campeonato.