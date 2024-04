João Chianca, o Chumbinho - Thiago Diz/World Surf League

Publicado 27/04/2024 22:05

Rio - Após sofrer um grave acidente em dezembro, João Chianca voltou a competir neste sábado (27), no Challenger Series em Gold Coast, na Austrália. O Chumbinho, como é conhecido por ser o irmão mais novo do também surfista Lucas Chumbo, ficou em segundo lugar na sua bateria e avançou de fase.

Na primeira bateria do dia, João Chianca conseguiu um somatório de 9.90, ficando atrás do americano Levi Slawson (10.44 no total). Chumbinho conseguiu uma onda nota 5.17 e depois outra 4.73. Com o segundo lugar, ele avançou para a segunda fase da competição.

No ano passado, Chumbinho foi o número 4 do mundo e ficou entre os cinco finalistas do Circuito Mundial, garantindo assim a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Porém, em dezembro sofreu um grave acidente que o impediu de competir nesse ano e prejudicou a preparação para as Olimpíadas.

Chumbinho se acidentou durante uma sessão de treinos em Pipeline, no Havaí. Ele caiu de uma onda, ficou submerso por três minutos e foi resgatado desacordado. Nos últimos meses, passou por inúmeras sessões de fisioterapia principalmente para recuperar a força lado esquerdo do corpo.

Em entrevista recente, João Chianca revelou não ter lembranças do acidente. Ele sofreu uma pancada na cabeça, que afetou o lado esquerdo do corpo. Assim, o surfista brasileiro não teve condições de disputar o Circuito Mundial, mas recebeu o convite da WSL para participar da elite em 2025.

Apesar da vaga garantida na elite do Circuito Mundial em 2025, João Chianca vai disputar o Challenger Series, que é uma divisão de acesso, visando recuperar o ritmo para os Jogos Olímpicos de Paris. Ele vai representar o Brasil ao lado do bicampeão mundial Filipe Toledo e do tricampeão Gabriel Medina.