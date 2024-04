Thomas Bach é presidente do COI - Divulgação/COI

Publicado 27/04/2024 21:24

Rio - O Comitê Olímpico Internacional (COI) vai convidar alguns atletas da Palestina para participarem dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A entidade estima convidar entre 6 e 8 atletas e ainda ofereceu suporte aos que estão sendo prejudicados pelo conflito com Israel.

"Os atletas têm sido apoiados em muitas maneiras diferentes para permitir que eles participem dos torneios classificatórios e para que continuem seus treinamentos. O COI vai fazer convites mesmo que eles não se classifiquem na área de jogo", disse o presidente Thomas Bach em entrevista à agência de notícias "AFP".

Os convites são comuns para países com pouca representação para estimular a participação nos Jogos Olímpicos. Atualmente a Palestina tem duas vagas para as Olimpíadas de Paris: Omar Yaser Ismail se classificou no taekwondo (-58kg), enquanto Diana Al Shaer se garantiu no hipismo de adestramento.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que foram realizados no ano seguinte por causa da pandemia da Covid-19, a delegação palestina contou com cinco atletas.