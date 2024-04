O surfista Marcos Monteiro pega a onda que garantiu o Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes, na praia da Barrinha, em Saquarema - Divulgação

O surfista Marcos Monteiro foi o grande vencedor do Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes, ao levar o troféu da principal categoria, onda do ano, por manobra realizada na praia da Barrinha, na cidade de Saquarema, no estado do Rio.



No feminino, Michaela Fregonese levou o prêmio, também pelo que fez na Barrinha. No ano passado, o local chegou a ter um paredão de cerca de sete metros.

Marcos economizou nas palavras e apenas agradeceu: "Vou apenas dizer muito obrigado a todos'. Já Michaela levantou a bandeira das mulheres, reforçando a importância da presença feminina em competições de surfe no Brasil e no mundo.



"Eu torço muito pelo surfe feminino e fico feliz de, a cada ano, estar mais difícil de ganhar. A gente está começando essa história e isso também é muito incrível, então, eu torço por isso, pela categoria feminina, pelo surfe de ondas grandes da mulherada", disse.



João Paiva foi o campeão do prêmio na categoria Maior Onda do Ano. Já um dos momentos mais esperados da premiação, a categoria Melhor Vaca foi vencida pelo surfista Will Santana. O destemido atleta encarou uma onda gigante também na Barrinha, em Saquarema, e teve o tombo registrado.



E Dudu Pedra e Ivana Brandão foram os campões nas categorias Melhor Onda Bodyboard masculino e feminino. Eles surfaram em Itacoatiara, Niterói. O prêmio de Melhor Onda Bodysurf foi para Kalani Latanzi, também na praia fluminense.