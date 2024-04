O mosaico da torcida do Newcastle homenageou Bruno Guimarães e Joelinton com a bandeira do Brasil - Divulgação/Newcastle

Publicado 27/04/2024 16:18

A bandeira do Brasil virou um mosaico da torcida do Newcastle no estádio St. James Park, neste sábado (27), antes da goleada por 5 a 1 sobre o Sheffield United, pela Premier League. A homenagem dos ingleses foi para os brasileiros Bruno Guimarães, que marcou um dos gols, e Joelinton.

E não foi somente o mosaico. Os torcedores do Newcastle ainda estenderam uma faixa em português e com as cinco estrelas que representam o penta da seleção brasileira na Copa do Mundo.



"Da Aliança (PE) e do Rio ao Newcastle Upon Tyne, uma casa longe de casa. Joelinton e Bruno, nossos geordies brasileiros", dizia a mensagem.



Os dois jogadores são ídolos da equipe inglesa. Joelinton está no clube desde a temporada 2019/20, enquanto Bruno Guimarães chegou em 2021/22.