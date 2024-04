Liverpool só venceu um dos últimos cinco jogos no Campeonato Inglês - Divulgação / Liverpool

Publicado 27/04/2024 10:36 | Atualizado 27/04/2024 10:41

Inglaterra - Na briga pelo título do Campeonato Inglês, o Liverpool tropeçou fora de casa e empatou com o West Ham pelo placar de 2 a 2, no London Stadium, na manhã deste sábado (27). Os Reds estão em terceiro, com 75 pontos, mas pode ver Arsenal e Manchester City, que ainda jogam na rodada, abrirem vantagem na tabela. Os Citzens, inclusive, possuem dois jogos a menos.

A equipe comandada por Jürgen Klopp começou a partida perdendo, após Jarrod Bowen abrir o placar para os donos da casa. No entanto, após a volta do intervalo, os Reds viraram a partida com Robertson e um gol contra de Soucek. Mas dez minutos depois, Michail Antonio tratou de empatar a partida e jogar um balde de água fria na equipe vermelha.

Para piorar a situação, Salah e Klopp discutiram na hora que o egípicio estava previsto para entrar em campo. Darwin Núñez, que também ia entrar, tentou afastar o camisa 11 para acalmar o clima.

Nos últimos cinco jogos do Liverpool no campeonato, a equipe só venceu uma vez e viu as chances de título, na última temporada de Jürgen Klopp no comando do clube, diminuírem.

Na rodada seguinte, os Reds enfrentam o Tottenham, no próximo domingo (5), às 12h30 (horário de Brasília).