Carro do zagueiro do Vasco João Victor foi parar na vegetação após acidente a caminho da concentração - Reprodução de vídeo

Publicado 27/04/2024 12:32 | Atualizado 27/04/2024 13:03

o jogador não se machucou e está entre os relacionados para a partida deste sábado (27), às 16h (de Brasília) contra o Criciúma, em São Januário. O zagueiro João Victor, do Vasco , sofreu um acidente de carro na noite de sexta-feira (26), quando estava a caminho da concentração. A A informação é do repórter Eric Miranda, da rádio CBN, e foi confirmada pela reportagem de O Dia. Entretanto,, às 16h (de Brasília) contra o Criciúma, em São Januário.

João Victor dirigia numa rua dentro do condomínio onde mora, quando saiu da pista e o carro caiu na vegetação ao lado. Um vídeo que circula na internet mostra o veículo parado e um motociclista que acompanhou tudo fala que o jogador desviou de uma capivara que estava na pista. Essa informação não foi confirmada.



Apesar do acidente, a assessoria de imprensa do Vasco informou que o zagueiro chegou sem atraso e sem ferimentos no hotel onde a delegação ficou concentrada.

Ele deve ficar no banco na partida deste sábado. Após duas derrotas para Red Bull Bragantino e Fluminense, o Cruz-Maltino tenta se recuperar no Brasileirão neste sábado.