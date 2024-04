Jiu-Jitsu em alto nível vai marcar o Vitória International Cup - (Foto: MBS Lutas)

Publicado 27/04/2024 10:00

No próximo dia 26 de maio, o Ginásio Tancredão, em Vitória, no Espírito Santo, receberá mais uma etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu da CBJJD/ISBJJA. Com inscrições abertas até 10/05 no site www.cbjjd.com.br, o Vitória International Cup promete mais uma festa da arte suave.



A competição, vale citar, ocorre em parceria com a FJJD-ES, comandada pelo professor e faixa-preta Maurício Pracias. Seguindo os moldes da CBJJD, a Federação vem crescendo no estado, com eventos diferenciados e estrutura profissional.



"Os preparativos para o Vitória International Cup estão à todo vapor. No último evento da Confederação aqui, eles trouxeram uma experiência incrível para os atletas e professores, deixando excelente impressão. E agora, esperamos um novo sucesso de inscritos e público. A expectativa é positiva, porque o evento além de agregar muitas equipes do Espírito Santo, também terá atletas de outros estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, etc", afirmou Maurício, que completou:



"Abrimos mercados que não estavam presentes nos campeonatos de Jiu-Jitsu daqui através do Festival Kids, dos Desafios, mas acima de tudo a forma como tratamos os atletas que estão chegando, os iniciantes, isso tem sido um diferencial, assim como as crianças, que aumentaram consideravelmente nesse último ano".