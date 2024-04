Wand possui trajetória de sucesso no MMA - (Foto: Reprodução)

Wand possui trajetória de sucesso no MMA(Foto: Reprodução)

Publicado 26/04/2024 10:00

Wanderlei Silva se consagrou no início dos anos 2000 como um dos maiores lutadores de MMA de sua geração. O "Cachorro Louco" foi campeão peso-médio no PRIDE e enfrentou ao longo da sua carreira grandes nomes do esporte, como Vitor Belfort, Tito Ortiz, Dan Henderson, Mirko Cro Cop, Quinton "Rampage" Jackson, Ricardo Arona, Chuck Liddell, entre outros lutadores notáveis.



Em entrevista ao "Dos Nossos Podcast", programa que é comandado por Fabrício Werdum, ex-campeão peso-pesado do UFC, Wanderlei Silva revelou, entre todos os nomes que enfrentou, que o atleta que mais o deixou intimidado foi Mirko Cro Cop, a quem enfrentou duas vezes, com uma derrota e um empate.



"A luta que mais me deixou não com medo, mas receoso, foi sem dúvida nenhuma contra o Mirko Cro Cop. Ele era um cara imponente, sério. Como eu me senti intimidado, eu olhei para ele mais alto e eu disse que ia 'pegar' ele. Não tem muito essa de sentir medo. Se está com medo, vai com medo mesmo", declarou Wanderlei Silva.