Wanderlei Silva desafiou Nego Di para uma luta de Boxe (Foto: Reprodução)

Publicado 24/04/2024 08:00

Ídolo de uma geração de fãs de Vale-Tudo/MMA, Wanderlei Silva, recém-eleito para o Hall da Fama do UFC, está disposto a entrar no circuito de lutas de Boxe contra influenciadores. O ex-campeão do extinto PRIDE, que já teve uma luta marcada contra o fisiculturista Felipe Franco, mas o embate foi adiado e segue sem uma data definida, resolveu se candidatar para enfrentar o humorista Nego Di.



No Instagram, o ex-BBB abriu uma caixinha de perguntas e foi indagado se toparia lutar Boxe. Nego Di afirmou que já foi sondado por alguns eventos, incluindo o FMS, e que tem o desejo de lutar contra um lutador veterano, descartando enfrentar um outro influenciador. O youtuber ainda afirmou que retornou aos treinos de Boxe nesta semana.



"Vou lutar contra lutador, se é pra me desafiar, vamos nos desafiar de verdade. Obviamente, não vou lutar com um lutador da ativa, não sou um suicida, mas se for um veterano, tem um monte aí desesperado desafiando os influenciadores. Devem tá em uma merda, muitos não se organizaram (financeiramente) e estão precisando (de dinheiro), pode ser que eles aceitem. Eu vou para chocar o mundo de verdade", disse Di, sem citar nomes.