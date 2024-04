Festival Kids volta até Portugal após sucesso no Europeu 2023 da ISBJJA - (Foto: Vallente)

Lançado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo há quase 20 anos e sucesso no Brasil, o Festival Kids será uma das grandes atrações do Coimbra International Cup, organizado pela ISBJJA - em parceria com a CBJJD - e que acontece no dia 11 de maio, em Portugal, dando início ao 1º Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu.



Reservado do pré-mirim ao infantil (4 a 12 anos), o Festival Kids, vale citar, é "opcional", pois as crianças dessa faixa etária podem se inscrever nas categorias de peso com chaveamento como nas demais classes de idade - e marcando pontos para suas equipes. Ele começou nos primeiros eventos do Circuito Mineirinho, no Rio de Janeiro, e desde então não parou de crescer. O objetivo é unir crianças, professores e pais em uma atividade lúdica, que transmite os ensinamentos do Jiu-Jitsu através de brincadeiras e onde todos são vencedores.



"O Festival Kids é bacana pois pais e professores conseguem acompanhar o desenvolvimento da criança em lutas que não valem pontos, não tem perdedor, todos saem com uma medalha de ouro. Deu tão certo que acabou até meio que sendo copiado por outras federações, que fazem seus festivais com o intuito de trazer essa experiência positiva e possibilidade do iniciante participar de um grande evento", afirmou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD, que completou:



"É um formato de competição que veio para atender crianças iniciantes, que às vezes com 4, 5, 6 meses de Jiu-Jitsu ainda não estão habituadas com os campeonatos, mas querem se testar, brincar também e possuem um espaço seguro para isso. As crianças interagem entre si, quebrando o clima tenso de competição, participando de no mínimo quatro lutas amistosas, sem definição de perdedor ou vencedor".