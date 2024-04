Brasil conquistou dois títulos na World Boxing Cup - (Foto: Divulgação)

Publicado 21/04/2024 14:00

Dupla de ouro! No último dia de disputa da World Boxing Cup, nos Estados Unidos, os brasileiros Keno Marley (92kg) e Luiz “Bolinha” Oliveira (57kg) venceram suas respectivas finais e subiram no lugar mais alto do pódio na competição. Nas outras participações dos atletas do Brasil, Abner Teixeira (+92kg), Jucielen Romeu (57kg) e Michael Trindade (51kg) acabaram com o vice-campeonato.



Títulos do Brasil



O primeiro a se sagrar campeão foi Bolinha, que entrou em cena para encarar o britânico Owain Harris na final da chave até 57kg. No início da luta, ele abusou das ótimas esquivas e encaixou boas investidas para triunfar no primeiro assalto. Depois, o brasileiro seguiu com o volume intenso de golpes no ataque e saiu melhor no round posterior. No final, ele apenas administrou sua vantagem e confirmou o título nos Estados Unidos.



Mais tarde, Keno subiu no ringue na decisão da chave até 92kg, onde iria medir forças com o australiano Ikenna Enyi. Com um começo avassalador, o brasileiro passou por cima do seu rival e aplicou diversos golpes potentes de forma consecutiva. Sem conseguir seguir no combate, Ikenna teve que abandonar a final e dar o ouro da World Boxing Cup para Marley.