LFA ajudou diversas famílias carentes do Rio antes da sua 183ª edição(Foto: Divulgação)

Publicado 22/04/2024 10:00 | Atualizado 22/04/2024 17:18

O LFA deu início, nesta segunda-feira (22/04), às trocas de ingressos solidários para a sua próxima edição no Rio de Janeiro, a de número 183, agendada para o dia 3 de maio, no Complexo Ribalta, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.



Os interessados devem retirá-los nos postos (sinalizados ao final desta matéria) em troca de alimentos não perecíveis (1kg vale 1 ingresso). Tudo o que for arrecadado será doado, através de instituições de caridade, a famílias em situação de vulnerabilidade, assim como vem sendo em todas as edições do LFA no Brasil.

A mais de 1 tonelada de alimentos arrecadada na última edição, realizada em março, foi transformada em 80 cestas básicas e entregues ao Centro de Capacitação, Qualificação e Desenvolvimento Social (CCQDS), que oferece assistência e cursos de capacitação a famílias de Bangu, também na zona oeste.



A entrega foi feita pelo lutador João Moraes, o "Jota de Ouro", que lutou e venceu sua luta na edição em questão, chegando a duas vitórias em duas apresentações como profissional, ambas no LFA.



"Estou muito feliz por vir em nome do LFA nesta ação maravilhosa de trazer todos os alimentos arrecadados no último evento no Rio de Janeiro", exaltou 'Jota de Ouro', considerado uma das grandes apostas da nova geração do MMA brasileiro.



"Venho agradecer ao LFA pela ajuda a várias famílias da comunidade. Tenho certeza que vai impactar na vida das pessoas que precisam", disse Diego, representante do CCQDS.



Postos de trocas para o LFA 183:



- Knockout Squad - Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 200, Barra da Tijuca (Codominio Village Marapendi). De 22 a 30/04, das 10h às 18h;



- Venum Barra Shopping - Av. das Américas, 4666, Barra da Tijuca. De 22 a 30/04, das 10h às 22h;



- Academia Upper - Rua Marquês de Abrantes, 96, Flamengo. De 22 a 30/04, das 10h às 18h.



Confira abaixo o card completo da edição:



LFA 183

Complexo Ribalta, Rio de Janeiro-RJ

3 de maio de 2024



Card principal:



Peso-palha: Naizi Cantanhede x Yasmin Guimarães

Peso-mosca: Flávio de Queiroz x Marcos Degli

Peso médio: Lucas Fernando x João Paulo Silva Santos

Peso-galo: Marlon Basílio de Oliveira x Vinicius Pires

Peso leve: Marcelo Marques x Gustavo Henrique

Peso-pena: Caionã Batista x Ícaro Brito



Card preliminar:



Peso-palha: Adriele Castro x Natalia Alves de Lima

Peso leve: Gabriel Costa x Cristiano França

Peso-galo: Kauã Fernandes Pinheiro x Fernando Henrique

Peso-mosca: Lincon Santos x Renildo Monteiro Magave

Peso pesado: Matheus Fonseca x Talisson Teixeira

Peso-palha: Gabriela Fujimoto x Claudiene Ferreira Alves