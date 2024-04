Paulo Borrachinha enfrenta Sean Strickland no co-main event do UFC 302 - (Foto: Reprodução/Instagram)

Paulo Borrachinha enfrenta Sean Strickland no co-main event do UFC 302 (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 21/04/2024 16:00

Mais um grande evento do Ultimate em 2024 vem tomando forma. O UFC 302, que acontecerá no dia primeiro de junho, em Nova Jersey (EUA), teve suas lutas principais reveladas por Dana White. A edição vem, inclusive, sendo comparada com o card 301, que será no Rio de Janeiro, no próximo dia 4. A franquia precisou recorrer a José Aldo, até então aposentado, para ser uma atração de peso.



Campeão da divisão até 70kg, Islam Makhachev (25v-1d) fará sua terceira defesa de cinturão, mas curiosamente terá pela primeira vez um - legítimo - peso-leve como desafiante. O russo, que conquistou o título em 2022, defendeu o título duas vezes contra Alexander Volkanovski, então campeão peso-pena do UFC. O duelo, na luta principal do UFC 302, será contra Dustin Poirier - ex-campeão interino da categoria e que vem de vitória sobre Benoit Saint-Denis na edição 299, em março.



No co-main event do UFC 302, Sean Strickland faz sua primeira aparição desde que foi derrotado por Dricus du Plessis em janeiro e perdeu o título dos médios. O desafio será contra Paulo Borrachinha, que vem de revés para Robert Whittaker em fevereiro e não sabe o que é vencer uma luta há quase dois anos, quando superou Luke Rockhokd.