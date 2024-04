Pietro vai representar a White House Jiu-Jitsu School no Majestic - (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Publicado 23/04/2024 08:00 | Atualizado 23/04/2024 13:30

No dia 1º de maio, o Majestic BJJ Challenge 4, em Manaus-AM, receberá uma das revanches mais aguardadas do Jiu-Jitsu kids. De um lado, Pietro Baseggio, craque da White House Jiu-Jitsu School. Do outro, Amécio Souza, do Projeto Cesinha BJJ, ambos considerados promessas da arte suave.



A expectativa, claro, é por um grande duelo, e o jovem Pietro, com apoio da MasterFrigo, vem se preparando em busca de mais um resultado positivo após ganhar o ouro no Nova York Spring Kids Open da IBJJF, no início de abril.



"Eu estou treinando muito no studio da MasterFrigo com meus colegas de treino. O Mestre Alcenor intensificou ainda mais os treinos e é certeza de que eu e meu adversário faremos um excelente espetáculo para todos que estiverem presentes", garantiu o faixa-amarela.