Ketlen Esquentadinha quer conquistar sua primeira vitória no UFC (Foto: @ari.filmmaker)

Publicado 25/04/2024 17:00 | Atualizado 25/04/2024 19:58

Aos 28 anos, a manauara Ketlen Esquentadinha chegou ao UFC com o objetivo de fazer história. A estreia não foi da forma que ela gostaria, com derrota para Karine Killer em junho do ano passado, mas motivada e em busca de recuperação, Ketlen retorna ao octógono no próximo sábado (27), quando terá pela frente a americana Marnic Mann no UFC Vegas 91.



Quase um ano depois do seu primeiro duelo, a manauara está pronta para reescrever um novo capítulo no Ultimate, e de volta à categoria até 52kg (peso-palha), garante estar preparada para encarar Mann.



"Eu me preparei muito para essa luta, muito mesmo. Acredito que descer para o palha pra mim não foi tão fácil, era muito sofrimento um tempo atrás, mas aceitei, eu aceitei me desafiar como atleta, voltar para a minha categoria de origem, trabalhar em cima disso e manter o foco", disse Ketlen Esquentadinha, que continuou:



"O que os fãs podem esperar de mim nesse duelo contra a Mann? Um nocaute ou uma finalização. Estou preparada e acredito que ela não tem o necessário para ganhar de mim. Eu não vou dar brechas, nem para me por no chão, mas se colocar eu tenho Jiu-Jitsu. E se Deus quiser ainda vou faturar o bônus da noite".