Campeão Pedro Oliveira ao lado do treinador Cristiano Marcello - (Foto: Divulgação)

Publicado 24/04/2024 13:00 | Atualizado 24/04/2024 13:24

A CMSystem ampliou sua coleção de cinturões. O mais novo título veio no último final de semana, através do peso-médio Pedro Oliveira, que venceu Rodrigo Frigotto no Cidade da Luta 10, em Curitiba, para sagrar-se campeão do evento paranaense.



Este é o 4º cinturão simultâneo da CMSystem no Cidade da Luta. A equipe liderada por Cristiano Marcello também detém quatro cinturões no Iron Man MMA, além de ter tido títulos no BRAVE CF, no Jungle Fight, no Shooto Brasil e no Future FC.



"São muitos cinturões, não sei nem dizer com exatidão o número", disse Cristiano Marcello. "Mas cada conquista é como se fosse a primeira. Mais que o título, o que vale mesmo é a certeza de que estamos no caminho certo".