Borrachinha e Cara de Sapato protagonizam grande rivalidade nas lutas (Foto: Reprodução)

Publicado 24/04/2024 20:00

Atualmente fazendo parte do plantel da PFL MMA (Professional Fighters League), Antônio Cara de Sapato nunca escondeu sua rivalidade com Paulo Borrachinha, atleta da divisão peso-médio do UFC. A rivalidade entre os lutadores começou quando ambos participaram da terceira edição do reality show "TUF Brasil", onde o paraibano saiu como campeão antes de ser contratado pelo Ultimate.



Desde então, por meio de entrevistas e até mesmo pelas redes sociais, ambos trocaram diversas provocações e ofensas enquanto fizeram parte simultaneamente do plantel do Ultimate. Um duelo entre eles, no entanto, nunca aconteceu, e segundo o campeão do GP dos meio-pesados da PFL, pelo fato de Borrachinha nunca ter se mostrado disposto a enfrentá-lo.



Em participação no programa "Dos Nossos Podcast", comandado pelo ex-campeão peso-pesado do UFC, Fabrício Werdum, Cara de Sapato, como já era de se esperar, classificou Paulo Borrachinha como "c* de cachorro" no tradicional quadro "Dos nossos ou c* de cachorro", e não economizou nas palavras ao falar do mineiro.



"O maior c* de cachorro que existe é o Borrachinha. Sempre fugiu da luta comigo, nunca lutou, gosta de falar muito e só tem vindo de resultado ruim. E quando os outros têm resultados ruins, gosta de falar, gosta de crescer em cima das oportunidades. É um merd*, o rei dos c* de cachorro. Fala muito na internet, nunca falou na cara e nunca aceitou lutar comigo", disparou.