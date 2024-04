Diogo, Gustavo, Leo Lara e Caio representando a Almeida JJ no Brasileiro - (Foto: @daianabueno)

Publicado 24/04/2024 17:00 | Atualizado 24/04/2024 19:29

Uma das principais equipes de Jiu-Jitsu do país, a Almeida JJ não para de crescer - dentro e fora dos tatames. Em 2024, o time que começou há 9 anos disputa o seu primeiro Campeonato Brasileiro da CBJJ sem representar a Atos, antiga parceira. Ou seja, por conta própria.



O evento começou no último sábado (20) e vai até o dia 28/04, reunindo milhares de competidores e centenas de equipes em Barueri, São Paulo. Líder da Almeida JJ – Casa Verde e um dos responsáveis pelo time, Gustavo Almeida projetou a competição, considerada a maior de Jiu-Jisu do Brasil e uma das maiores do mundo.



"Estamos sendo beneficiados pelo crescimento da equipe, mas também sofrendo um pouco, né? Por exemplo, teríamos a Bia Basílio e o Leo Lara lutando o próximo BJJ Stars, mas a Bia, por contrato com o ONE Championship, não vai poder mais lutar, o mesmo acontece com o Brasileiro da CBJJ. Então, temos alguns atletas que teriam chances grandes de medalha, mas não vão competir. Ao mesmo tempo, estamos indo com 150 atletas que chegam no Brasileiro para botar a cara, em todas as categorias, do juvenil ao adulto. Os treinamentos foram direcionados para esse momento e a expectativa é a melhor possível", analisou Gustavo, que completou:



"E digo mais: podem esperar a Almeida JJ fazendo barulho não só neste Brasileiro, mas em todos os campeonatos, como a gente já faz. No Pan, primeiro campeonato sem a parceria da Atos, fomos muito bem e podem ter certeza que estaremos nos pódios dos grandes eventos. Qualidade a gente tem para isso, falta um pouco quantidade, mas a cada dia a equipe cresce, surge uma nova filial e logo vamos chegar no topo".