Poatan rebateu críticas de americano (Foto: Reprodução)

Publicado 25/04/2024 11:00

Dono do cinturão meio-pesado do Ultimate e vindo de vitória espetacular sobre Jamahal Hill no UFC 300, Alex Poatan não demorou a responder os recentes comentários feitos por Chris Weidman, ex-campeão peso-médio do UFC e conhecido também por ser um verdadeiro “carrasco” dos brasileiros dentro da organização norte-americana.



Weidman foi entrevistado pelo também ex-lutador do Ultimate Michael Bisping e surpreendeu ao dizer que tem “dificuldade” em apoiar Poatan. Ao explicar a polêmica declaração, o “All American” fez críticas a uma possível ineficência do brasileiro na luta agarrada e o comparou a Ben Askren, que era conhecido pelo forte jogo de Wrestling, mas tinha dificuldades na trocação.



Ao tomar conhecimento da forte declaração feita por Chris Weidman, Alex Poatan rebateu de forma irônica o ex-campeão e fez questão de exaltar sua importância dentro do UFC: "Na minha última luta, eu devo ter feito mais dinheiro do que esse cara em toda a carreira dele", escreveu o brasileiro em resposta a uma publicação feita pelo "Canal Encarada" no Instagram.