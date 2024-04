Expectativa é por lutas de alto nível no Jungle Fight 125 - (Foto: Divulgação)

O Jungle Fight 125, agendado para 27 de abril, no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, na capital paulista, vai promover duas disputas de cinturão. Na luta principal, um duelo Amazonas x São Paulo valendo a unificação do título dos leves, entre o campeão linear, Arcângelo "Anjo", e o interino, Marcelo Medeiros. Antes, num confronto Minas Gerais x Alagoas, o campeão dos moscas, Wagner Reis, defende o posto contra Luiz Paulo Barbosa.



Quem quiser assistir de perto todas as emoções do Jungle Fight 125 e ter a possibilidade de acompanhar o surgimento de futuros astros do MMA brasileiro pode garantir o ingresso gratuitamente através de pontos de distribuição instalados em academias parceiras do evento. Confira os endereços ao final desta matéria.



"São várias academias participando, academias que formam grandes campeões. Basta ir em uma delas para retirar os ingressos. Aproveito para convidar a todos para que também se matriculem nessas academias e passem a praticar a arte marcial, que é bastante importante tanto para a saúde, quanto para a estética e também para a disciplina", frisou o médico e vereador George Hato.



Cinturões em disputa



Ex-campeão dos meio-médios e atual campeão dos leves, Arcângelo "Anjo" volta à ativa após se recuperar de uma lesão. Vindo de três vitórias consecutivas na arena Jungle, o amazonense terá pela frente o invicto Marcelo Medeiros, que sagrou-se campeão interino no período em que "Anjo" estava contundido. O combate promete fortes emoções, já que se trata de dois lutadores bastante agressivos.



Após impor um nocaute assustador no então campeão peso-mosca Manoel "Loirinho", e consequentemente pegar o cinturão para si, o mineiro Wagner Reis volta à arena Jungle para tentar a sua primeira defesa de título. O desafio é contra o talento alagoano Luiz Paulo Barbosa, que já travou algumas guerras em sua trajetória dentro do maior evento de MMA da América Latina.



"Não tenho dúvida nenhuma de que serão duas guerras ao melhor estilo Jungle Fight. Esses quatro lutadores carregam o espírito guerreiro, já mostraram do que são capazes e agora chegou a hora de se chocarem para definir quem avança rumo ao cenário internacional. Todo fã de luta deve ficar ligado no Jungle Fight 125, porque o card todo tem potencial de entregar um show", enfatiza Wallid Ismail.



"É mais uma grande oportunidade para vermos os melhores lutadores do continente em ação e também o esporte mudando vidas, o que acaba sendo o principal objetivo do Jungle Fight. Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes, ao vereador George Hato, ao secretário de Esportes Felipe Becari e à deputada federal Renata Abreu por apoiarem e investirem no esporte como ferramenta de inclusão", completa.



O Jungle Fight 125 será transmitido ao vivo, às 19h, no horário de Brasília, pelo SporTV3 e canal Combate.



Confira abaixo os pontos de distribuição dos ingressos:



Dia do evento: sábado, 27 de abril, às 19h.

Local do evento: Ginásio Mauro Pinheiro, Ibirapuera

Endereço: Rua Abílio Soares, 1300 - Paraíso São Paulo - SP



Bairro: Vila Guarani

Nome da academia: Academia Sidney

Endereço: Rua Guamiuma N 74

Horário de funcionamento: 6:00 às 21:30

Telefone: (11) 5011-0817



Bairro: Butantã

Nome da academia: CT Brothers Fight

Endereço:Rua Pereira do Lago 454

Horário de funcionamento: 18:00 às 22:00

Telefone de contato:11 98506-5418



Bairro: Sapopemba

Nome da academia: Reborn Team Sapopemba

Endereço: Av. sapopemba, n. 8124

Horário de funcionamento: seg. à quarta às 20h

Telefone de contato: 11948271203 (Jiraya)



Bairro: Barra funda

Nome da academia: Gracie Barra Leme

Endereço: rua Jacob Klein, n. 89

Horário de funcionamento: 12:30 às 14:30 e 18:30 às 21:00

Telefone de contato: 19 995455309



Bairro: Socorro

Rua Olívia Guedes Penteado, n. 67, 2° andar da Escola de Lutas Arena SP.

Horário: das 12:00 às 22:00



Bairro: Centro, Capão Bonito

Nome da academia: Centro de Treinamento Alan Galvão

Endereço: Rua Francisco Barreto, n. 944, Centro

Horário de funcionamento: das 6:00 às 21:00

Telefone de contato: 015 99603 2917



Bairro Jardim Boa Vista

Rua Pedro Alexandrino Soares n. 468

Horário de funcionamento é de 7h às 22h



Bairro Jaçanã

Academia Panobianco Jaçanã

R. Benjamim Pereira, n. 548, Jaçanã.



Bairro Ipiranga

Brothers Fight Team

Rua Bom Pastor, n. 136, Ipiranga

5:30 às 22 00

11 99264 70 88



* Os ingressos são limitados e podem se esgotar a qualquer momento

CARD COMPLETO:



Jungle Fight 125

Ginásio Mauro Pinheiro, São Paulo, SP

Sábado, 27 de abril de 2024



70kg: Arcângelo Anjo (AM) x Marcelo Medeiros (SP) - Cinturão



57kg: Wagner Reis (MG) x Luiz Paulo Barbosa (AL) - Cinturão



77kg: Jeferson Costa (SC) x Gabriel Lopes (SP)



57kg: Karina Aryadne (SP) x Erianny Castaneda (VENEZUELA)



77kg: Vanderlei Soul Glow (SP) x Marcos Antônio Dal Jovem (PR)



70kg: Lucas Campos (SP) x Bruno Guimarães Santos (BA)



57kg: Rafael Montouro (SP) x Nathan Junior Brito Barbosa (AP)



70kg: Joelson Pantoja (PA) x Jaimison Cisterna (SP)



57kg: Guilherme Alves (SP) x Alef Martins (SP)



77kg: Joel Salviano (AP) x Vitor Morais (SP)



66kg: Gabriel Oliveira Roque (SP)) x Pablo Silva (SP)



66kg: Vanderson Martins dos Santos (SP) x Leonardo Sabino dos Santos (SP)



84kg: Djalma Alves Jr. (SP) x Matheus Barros Nogueira (MS)