Bia Ferreira (à esquerda) terá a argentina Yanina Del Carmen pela frente(Foto: Divulgação)

Publicado 26/04/2024 08:00 | Atualizado 26/04/2024 13:05

Beatriz Ferreira pode fazer história neste sábado (27). A baiana disputa o cinturão peso leve (61,2kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF) contra a argentina Yanina Del Carmen, em Liverpool (ING). Em caso de vitória, a "Braba" vai se tornar a primeira medalhista olímpica do Brasil a ser campeã mundial no profissional.



Medalha de prata nas Olimpíadas do Japão, em 2021, e bicampeã mundial de Boxe amador, Bia Ferreira pode ir ainda mais longe, pois este ano disputa as Olimpíadas de Paris. Ou seja, em caso de triunfo duplo, a brasileira será a primeira atleta na história a ser campeã mundial profissional e medalhista olímpica no mesmo ano.



"Todos os desafios que são lançados para mim, eu agarro. Eu tô focada sim, acho que é só mais um treino para poder chegar lá bem (Olimpíadas), mas eu também quero muito ser campeã mundial", destacou Bia Ferreira durante coletiva de imprensa realizada durante esta semana.