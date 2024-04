Tainara Lisboa será madrinha do Iron Woman - (Foto: Iron Man MMA)

Tainara Lisboa será madrinha do Iron Woman (Foto: Iron Man MMA)

Publicado 26/04/2024 11:00 | Atualizado 26/04/2024 19:54

Um dos principais eventos de artes marciais mistas do Brasil, o Iron Man MMA segue inovando e, para isso, prepara duas grandes edições para junho, ambas em Belém-PA. No dia 7, a capital paraense vai receber o Iron Man MMA 28, com várias disputas de cinturão, enquanto no dia 14, será a vez do Iron Woman MMA, num card exclusivo para mulheres.

CEO da organização, Iron Tomaz falou sobre os planos gerais do Iron Woman MMA, que terá a ex-campeã Tainara Lisboa como madrinha, além de homenagens para outras grandes lutadoras que passaram pelo evento, casos da própria Tainara e de Júlia Polastri, hoje no UFC, e Paula Bittencourt, que atua no Bellator, por exemplo.



Senador Beto Faro, Iron Tomaz e a deputada federal Dilvanda Faro (Foto: Divulgação)

Apoio em Brasília



Na tarde da última quarta-feira (24), o CEO Iron Tomaz esteve presente no gabinete do senador Beto Faro, em Brasília-DF, juntamente com sua esposa, a deputada federal Dilvanda Faro, para fechar uma parceria de expansão do Iron Man MMA.



"Fico muito lisonjeado em acertar essa parceria de sucesso, onde levantamos a bandeira do esporte no Brasil", disse Beto. "Além da luta, o Iron Man MMA atua em diversas áreas sociais, como nos projetos de prevenção da violência contra a mulher e também nas causas do espectro autista e da Síndrome de Down, que devemos combater diariamente", completou Dilvanda.



Por fim, Iron Tomaz agradeceu o apoio: "Gostaria de deixar meu agradecimento ao governador Helder Barbalho, senador Beto Faro, a deputada federal Dilvanda Faro e em especial à TATAME, que tem sido uma parceiro incansável na valorização e projeção do esporte de um modo geral".

