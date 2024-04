Vini Jr, do Real Madrid, acompanhou a vitória de Rafael Nadal no Masters 1.000 de Madri - Thomas Coex / AFP

Vini Jr, do Real Madrid, acompanhou a vitória de Rafael Nadal no Masters 1.000 de MadriThomas Coex / AFP

Publicado 27/04/2024 15:30 | Atualizado 27/04/2024 15:33

Rio - O multicampeão Rafael Nadal recebeu uma torcida ilustre na vitória sobre australiano Alex De Minaur, neste sábado (27), no Masters 1.000 de Madri. O brasileiro Vini Jr, astro do Real Madrid, acompanhou o triunfo do tenista espanhol. O atacante esteve acompanhado do ex-jogador e treinador Zinedine Zidane.

O ex-número 1 do mundo venceu o australiano Alex De Minaur, atual número 11, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, e avançou à terceira rodada. O próximo desafio de Rafael Nadal será contra o argentino Pedro Cachin, 91º do ranking, que passou pelo americano Frances Tiafoe.

Foi a quarta vitória de Rafael Nadal em seis confrontos contra Alex De Minaur na carreira. O ex-número 1 do mundo é pentacampeão do Masters 1.000 de Madri. O espanhol, de 37 anos, já conquistou 22 títulos de Grand Slams e 92 da ATP, e planeja se aposentar no fim deste ano.

Thiago Monteiro vai à terceira fase

O brasileiro Thiago Monteiro brilhou no saibro de Madri. O tenista número 118 do mundo surpreendeu Stefanos Tsitsipas, número 7, e venceu por 2 sets a 0 com um duplo 6/4. Ele se junta à Thiago Wild, que venceu o russo Roman Safiullin, 42º do ranking, e enfrentará o espanhol Carlos Alcaráz, número 2.

O Brasil ainda pode ter um terceiro representante na terceira fase. Trata-se de João Fonseca, que enfrentará o britânico Cameron Norrie.