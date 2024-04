Matheus Nicolau vai enfrentar o norte-americano Alex Perez na luta principal do UFC Vegas 91 - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 27/04/2024 17:00

O UFC Apex, em Las Vegas (EUA), recebe neste sábado (27) o UFC Vegas 91, evento que contará com sete brasileiros em ação. Na luta principal, o peso-mosca Matheus Nicolau será o responsável por liderar o "Esquadrão Brasileiro" em duelo contra o americano Alex Perez.



Outros seis brasileiros entram no octógono neste sábado, com destaque para o combate entre as brasileiras Ariane Lipski e Karine "Killer" Silva, válido pela divisão peso-mosca feminino. Além disso, Jhonata Diniz, Rani Yahya, Caio Machado e Ketlen "Esquentadinha" Souza enfrentam Austen Lane, Victor Henry, Don'Tale Mayes e Marnic Mann, respectivamente.



Em busca de recuperação, Matheus Nicolau encara Alex Perez



Matheus Nicolau chega ao UFC Vegas 91 para fazer sua primeira luta principal no Ultimate. O brasileiro terá pela frente o norte-americano Alex Perez e busca a recuperação após ter sido nocauteado por Brandon Royval em seu último compromisso. Aos 31 anos, Nicolau foi do Time Shogun no TUF Brasil 4, chegando até a semifinal, e acumula sete vitórias no Ultimate, com destaque para os triunfos contra Matt Schnell e Manel Kape.



Duelo entre brasileiras no card principal do UFC Vegas 91



A experiente Ariane Lipski vai em busca de manter a boa fase no UFC Vegas 91 e enfrenta a compatriota Karine Silva no card principal do evento. A brasileira teve um início irregular no Ultimate, mas venceu quatro de suas últimas cinco lutas, sendo três delas em sequência. Apelidada de "Rainha da Violência", a curitibana é conhecida pela sua agressividade durante os confrontos, que lhe deram os bônus de "Performance da Noite" em seus duelos contra Luana Carolina e Casey O'Neill.



Invicta no Ultimate com três vitórias em três lutas, Karine "Killer" Silva chega ao UFC Vegas 91 em busca de outra apresentação marcante na organização. A brasileira foi contratada no Dana White's Contender Series em 2021 após finalizar Yan Qihui e continuou a mostrar seu Jiu-Jitsu afiado no Ultimate, finalizando Poliana Botelho, Ketlen Souza e Maryna Moroz no primeiro round.

Brasileiras Ariane Lipski e Karine Killer vão se enfrentar no card principal (Foto: Reprodução/UFC)

Peso-pesado brasileiro faz sua estreia na organização



Contratado na última temporada do Dana White's Contender Series, o paranaense Jhonata Diniz está pronto para fazer sua estreia pelo UFC. O peso-pesado impressionou ao nocautear o compatriota Eduardo Neves e agora terá a chance de mostrar suas habilidades contra Austen Lane no card. Invicto na carreira com seis vitórias, o lutador é um especialista na luta em pé, com todos os seus triunfos sendo pro nocaute no primeiro round.



Experiente no UFC, Yahya volta a entrar em ação



Veterano com mais de 15 lutas no Ultimate, o faixa-preta Rani Yahya fechará o card preliminar do UFC Vegas 91 em um duelo contra Victor Henry. O brasileiro estreou no UFC em 2011, mas luta MMA profissionalmente desde 2002, enfrentando nomes como Kid Yamamoto, Fredson Paixão e Gesias Cavalcante antes de lutar no UFC. O lutador de 39 anos tem 13 vitórias no Ultimate e 28 no total de sua carreira, sendo 21 delas por finalização.

Caio Machado mira primeira vitória na organização



O peso-pesado Caio Machado vai em busca de sua primeira vitória no UFC neste sábado e terá pela frente o norte-americano Don'Tale Mayes no card preliminar. O paulista foi contratado na última temporada do Dana White's Contender Series após vencer Kevin Szaflarski por decisão unânime e fez sua estreia em novembro do ano passado, mas foi superado por Mick Parkin. O peso-pesado possui seis vitórias pela via rápida e, apesar de ter perdido em sua última apresentação, saiu com o braço levantado nas sete lutas anteriores.



Ketlen Esquentadinha tem importante combate pela frente



A manauara Ketlen "Esquentadinha" Souza é outra brasileira que busca a primeira vitória no UFC neste sábado. A lutadora fez uma estreia de última hora contra a compatriota Karine Silva no UFC Vegas 74, em junho do ano passado, e acabou finalizada no primeiro round. Agora, em sua categoria de origem, ela encara Marnic Mann no card preliminar do UFC Vegas 91. Ketlen é conhecida pelo seu poder de nocaute, com oito de suas 13 vitórias sendo por esta via, e venceu cinco de seus últimos seis confrontos.



CARD COMPLETO:



UFC Vegas 91

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 27 de abril de 2024

Transmissão: UFC Fight Pass e Band (card principal)



Card principal (20h, horário de Brasília)

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Matheus Nicolau x Alex Perez

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ryan Spann x Bogdan Guskov

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ariane Lipski x Karine Silva

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Austen Lane x Jhonata Diniz

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jonathan Pearce x David Onama

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Tim Means x Uros Medic



Card preliminar (17h, horário de Brasília)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Rani Yahya x Victor Henry

Peso-leve (até 70,3 Kg): Austin Hubbard x Michal Figlak

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Don'Tale Mayes x Caio Machado

Peso-palha (até 52,1 Kg): Marnic Mann x Ketlen Souza

Peso-leve (até 70,3 Kg): James Llontop x Chris Padilla

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ivana Petrovic x Liang Na

Peso-leve (até 70,3 Kg): Gabriel Benitez x Maheshate