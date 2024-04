Rodrygo marcou dois gols na vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao - Pierre-Philippe Marcou/AFP

Publicado 31/03/2024 18:05

Rio - Com dois gols de Rodrygo, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, neste domingo (31), no Santiago Bernabéu, e se manteve isolado na liderança do Campeonato Espanhol. O clube merengue não contou com Vini Jr, que cumpriu suspensão automática.

Sem Vini Jr, o técnico Carlo Ancelotti apostou em Rodrygo e Brahim Díaz no ataque. Jude Bellingham, por outro lado, retornou após cumprir suspensão. O Real Madrid dominou a partida e venceu sem dificuldades. Rodrygo abriu o placar aos oito do primeiro tempo e completou aos 28 da etapa final.

A partida também marcou o retorno do zagueiro Éder Militão aos gramados. O defensor brasileiro entrou nos acréscimos do segundo tempo e voltou a jogar após 7 meses e 19 dias de recuperação de uma grave lesão no joelho. Ele ficou em campo por dois minutos.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 75 pontos e segue isolado na liderança do Campeonato Espanhol, com oito de vantagem para o vice-líder Barcelona. O time merengue volta a campo no próximo dia 9, às 16h (de Brasília), contra o Manchester City, da Inglaterra, no Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.