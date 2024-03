Onda surfada por Lucas Chumbo - Foto: Divulgação

Onda surfada por Lucas ChumboFoto: Divulgação

Publicado 31/03/2024 17:00 | Atualizado 31/03/2024 17:14

Rio - O brasileiro Lucas Chumbo conquistou o título do "Gigantes de Nazaré", uma competição de ondas gigantes realizada em Nazaré, localizada no distrito de Leiria, em Portugal. O surfista pegou uma onda de cerca de 27 metros e pode bater o recorde mundial.

Lucas Chumbo surfou uma onda de 27,01 metros, a maior do campeonato, e superou a marca do alemão Sebastian Steudtner, com uma onda de 26,21 metros, no ano passado. A medida ainda não é oficial, já que a validação do recorde depende da Liga Mundial de Surfe (WSL) e Guinness.

Nascido em Saquarema, no Rio de Janeiro, Lucas Chumbo é irmão de João Chianca, o Chumbinho. No ano passado, o Chumbinho foi o quinto colocado geral na Liga Mundial de Surfe (WSL) e garantiu vaga nos Jogos de Paris de 2024. Ele se recupera de uma lesão após sofrer uma grave queda em uma onda no Havaí.



Além de conhecido por surfar ondas gigantes, Lucas Chumbo participou da 20ª edição do Big Brother Brasil, em 2020, e foi o primeiro eliminado do reality show. Outro ex-participante do BBB e especialista em ondas gigantes, Pedro Scooby também participou do "Gigantes de Nazaré" em 2024.