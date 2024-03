Neymar visitou a Vila Belmiro no ano passado e torceu pelo Santos - Divulgação/Santos FC

Publicado 31/03/2024 16:00 | Atualizado 31/03/2024 16:01

Rio - A Vila Belmiro terá uma presença especial neste domingo (31). Neymar foi convidado para representar o Santos e entrar com o troféu do Campeonato Paulista, antes da partida contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília), em protocolo organizado pela Federação Paulista de Futebol.

O convite foi feito pelo Santos. É a primeira final de estadual do clube desde 2016. Neymar foi tricampeão paulista com o Peixe, entre 2010 e 2012. O atacante ainda chegou na decisão de 2013, mas foi derrotado pelo Corinthians. Foi a última final que ele disputou com o clube antes de ir para o Barcelona, da Espanha.

Neymar visitou a Vila Belmiro duas vezes recentemente. No ano passado, acompanhou o empate sem gols contra o Audax Italiano, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Já em fevereiro deste ano, viu de camarote a vitória no clássico com o Corinthians por 1 a 0, pelo Paulistão.



Atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo. No ano passado, ele rompeu o ligamento cruzado e o menisco. Recentemente, ele estava cumprindo agenda em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, onde esteve presente em jogos da NBA e MLB, as ligas de basquete e beisebol, respectivamente.