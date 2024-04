Fabio Matias levou o Botafogo ao título da Taça Rio 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Fabio Matias levou o Botafogo ao título da Taça Rio 2024Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/03/2024 21:41

"O trabalho continua, independente de estar à frente como treinador. Nunca é dever cumprido, nossa obrigação é entregar da melhor forma. Tenho que dar suporte para as pessoas que estão vindo. É um início bom com todos os percalços que tivemos. Minha forma de ser é ajudar", disse.

Fabio Matias assumiu o comando após a demissão de Tiago Nunes. Em nove jogos no comando, foram oito vitórias e um empate, além da conquista da Taça Rio e vaga na Copa do Brasil de 2025. No período, o auxiliar ainda levou o Botafogo para a fase de grupos da Libertadores.

"Fiz o meu melhor para o Botafogo. Fazemos tudo pelo clube. Sou funcionário e sou staff permanente. Em situações de crise, você tem o permanente para sustentar. Tem quarta-feira (estreia na Libertadores), você tem que entregar bem. Posteriormente, você tem que perguntar para o John (Textor)", afirmou.

O Botafogo estreia na Libertadores contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, na próxima quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos.