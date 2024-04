Botafogo conquistou o título da Taça Rio pelo segundo ano consecutivo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/03/2024 20:25

Rio - O Botafogo é bicampeão da Taça Rio! O Alvinegro venceu o Boavista por 2 a 0, neste domingo (31), no Nilton Santos, e conquistou o título da competição pela 9ª vez na história. Tchê Tchê e Kauê marcaram os gols da vitória, na etapa final. Com a conquista, o Glorioso também garantiu a vaga na Copa do Brasil de 2025.

Com vantagem de quatro gols, o Botafogo poupou os titulares e deu minutos para os jogadores recuperados de lesão. Rafael e Luiz Henrique jogaram no primeiro tempo, enquanto Jeffinho jogou a etapa final. Patrick de Paula também voltou a jogar após mais de 400 dias e ficou em campo por 25 minutos.

Após conquistar o título da Taça Rio, o Botafogo muda o foco para a estreia na Libertadores. O Alvinegro estreia contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, na próxima quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos.

O jogo



Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, o Botafogo aproveitou para poupar os titulares por conta da estreia na Libertadores. Em contrapartida, o time sentiu a falta de entrosamento e foi inofensivo ao Boavista no primeiro tempo. Assim, a etapa inicial foi morna e de poucas emoções, e a única chance de perigo foi uma bola na trave de Tchê Tchê, aos 35 minutos, em lance que foi anulado por posição irregular.

Já a etapa final começou mais animada. O Botafogo abriu o placar aos três minutos, de pênalti, com Tchê Tchê. O Boavista avançou em busca do empate e se expôs, mas assustou com Ryan Guilherme que carimbou a trave — Matheus Lucas ainda desperdiçou o rebote na pequena área. No lance seguinte, o Glorioso ampliou com Kauê, aos 11, em contra-ataque.

Com a vantagem de dois gols na partida e o título encaminhado, o técnico Fabio Matias aproveitou para dar minutos para Patrick de Paula. O volante, de 24 anos, ficou em campo por cerca de 25 minutos e voltou a jogar após mais de 400 dias de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, e quase marcou um gol em chute de fora da área.

Botafogo 2 x 0 Boavista

Final da Taça Rio

Data: 31/03/2024

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo: Igo Gabriel; Rafael (Damián Suárez), Bastos, Kawan e Devid; Breno (Newton), Tchê Tchê, Kauê (Patrick de Paula) e Raí; Luiz Henrique (Jeffinho) e Matheus Nascimento (Janderson). Técnico: Fábio Matias

Boavista: André Luiz; Mateus Ludke, Sheldon, Mizael Monteiro, Pablo Maldini e Wellington (Elivelton); William Oliveira, Léo Costa (Erick Flores), Ryan Guilherme (Matheus Alessandro) e Crystopher; Matheus Lucas (Cristian). Técnico: José Quadros

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Gols: Tchê Tchê, aos 3' do 2ºT (1-0); Kauê, aos 11' do 2ºT (2-0)

Cartões amarelos: Luiz Henrique (BOT); William Oliveira e Wellington (BVT)