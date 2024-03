Yarlen comemora gol marcado pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/03/2024 13:29

Rio - Um dos destaques do Botafogo nesta Taça Rio, o atacante Yarlen não foi relacionado para o jogo de volta da final da competição, contra o Boavista , que acontece neste domingo (31), às 18h30, no Estádio Nilton Santos. Segundo o jornalista Thiago Franklin, o jogador foi poupado pela comissão técnica por conta de uma pancada no tornozelo.