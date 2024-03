Patrick de Paula voltou a ser relacionado pelo Botafogo após mais de 400 dias - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 31/03/2024 10:30

Rio - Após mais de 400 dias, o volante Patrick de Paula voltou a ser relacionado para um jogo do Botafogo. O jogador, que ficou mais de um ano ausente por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo, apareceu na relação para o duelo contra o Boavista, pela volta da final da Taça Rio. Patrick comemorou o retorno em publicação nas redes sociais, comentando também da dificuldade que foi o processo de recuperação.

"Finalmente chegou o dia. Só minha família e pessoas próximas sabem o que eu passei neste pouco mais de um ano", iniciou Patrick de Paula.

"O caminho foi repleto de obstáculos, dor, ansiedade. Mas sempre fui forte e jamais ia desistir. Com muito foco, apoio e pessoas incríveis, estou recuperado e pronto pra voltar ao que mais amo: jogar futebol", complementou.

Patrick de Paula lesionou o ligamento colateral lateral, o cruzado, os dois meniscos (medial e lateral) e o côndilo femoral durante clássico com o Flamengo, no dia 25 de fevereiro do ano passado. Após fazer uma cirurgia no local, o volante passou dois meses sem encostar o pé no chão e passou por um longo processo de recuperação para que pudesse retornar ao Botafogo.

O jogador chegou ao Alvinegro em 2022. Revelado pelo Palmeiras, Patrick de Paula foi adquirido por R$ 33 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, que se tornou, naquela época, a contratação mais cara da história do clube, agora superada por Luiz Henrique.