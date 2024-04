Neymar entrou em campo com a taça do Paulistão - Reprodução

Publicado 31/03/2024 20:50 | Atualizado 31/03/2024 20:54

Rio - Neymar viveu um dia especial na Vila Belmiro. O craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi convidado pelo Santos para entrar com a taça do Campeonato Paulista antes da primeira partida da decisão contra o Palmeiras. O protocolo foi organizado pela Federação Paulista de Futebol.

O craque entrou em campo com a taça e foi ovacionado pela torcida do Santos na Vila Belmiro. Neymar tirou fotos com Pepe e Clodoaldo, outros ídolos do Peixe. Antes da partida, o jogador visitou o vestiário e conversou com funcionários e jogadores do clube.

Com a taça da final do @Paulistao: @neymarjr, Clodoaldo e Pepe. QUE MOMENTO! pic.twitter.com/CFBoeMS7gy — Santos FC (@SantosFC) March 31, 2024 É a primeira final estadual do Santos desde 2016. Neymar foi tricampeão paulista com o Peixe, entre 2010 e 2012. O atacante ainda chegou na decisão de 2013, mas foi derrotado pelo Corinthians. Foi a última final que ele disputou com o clube antes de ir para o Barcelona, da Espanha. É a primeira final estadual do Santos desde 2016. Neymar foi tricampeão paulista com o Peixe, entre 2010 e 2012. O atacante ainda chegou na decisão de 2013, mas foi derrotado pelo Corinthians. Foi a última final que ele disputou com o clube antes de ir para o Barcelona, da Espanha.

Neymar visitou a Vila Belmiro duas vezes recentemente. No ano passado, acompanhou o empate sem gols contra o Audax Italiano, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Já em fevereiro deste ano, viu de camarote a vitória no clássico com o Corinthians por 1 a 0, pelo Paulistão.

Atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo. No ano passado, ele rompeu o ligamento cruzado e o menisco. Recentemente, ele estava cumprindo agenda em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, onde esteve presente em jogos da NBA e MLB, as ligas de basquete e beisebol, respectivamente.

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Otero, e largou na frente na final do Paulistão. O Peixe precisa de um empate no jogo de volta para ficar com a taça. Já para o Palmeiras conquistar o título, é necessário vencer por dois gols de diferença. A segunda partida da decisão será no próximo domingo (7), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.