Carlinhos será jogador do Flamengo após o fim do Carioca - Vitor Melo / NIFC

Publicado 31/03/2024 17:30 | Atualizado 31/03/2024 17:34

Rio - O Flamengo contratou pouco, mas investiu pesado para a temporada de 2024. Com o acordo com o centroavante Carlinhos, do Nova Iguaçu , o Rubro-Negro superou a marca de R$ 160 milhões em reforços neste ano. O jogador, de 27 anos, foi apenas o quarto contratado e também o investimento mais barato.

O centroavante do Nova Iguaçu é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca e chamou a atenção da diretoria rubro-negra. O Flamengo desembolsou R$ 3,2 milhões pela contratação. O valor pago pelo jogador contrasta com o que foi gasto com o meia De La Cruz, o lateral-esquerdo Matías Viña e o zagueiro Léo Ortiz.

O Flamengo gastou R$ 161,3 milhões em reforços, sem considerar possíveis bônus previstos nos acordos. O meia De La Cruz foi o mais caro e custou R$ 77,7 milhões. Antes do acordo com Carlinhos, a diretoria rubro-negra estimava cerca de R$ 16 milhões à disposição para investir em reforços em 2024.

Contratações do Flamengo em 2024:

1º - De La Cruz: R$ 77,7 milhões

2º - Matías Viña: R$ 42,8 milhões

3º - Léo Ortiz: R$ 37,6 milhões

4º - Carlinhos: R$ 3,2 milhões

Flamengo e Nova Iguaçu decidem o título do Campeonato Carioca de 2024. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 3 a 0, neste último sábado (30), no Maracanã. A partida de volta acontece no próximo domingo (7), às 17h (de Brasília), no Maracanã.