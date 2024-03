Carlinhos reforçará o Flamengo após o Carioca - Lucas Felbinger/O Dia

Publicado 31/03/2024 08:00

Rio - Anunciado por Marcos Braz como reforço do Flamengo minutos antes do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca , no último domingo (30), no Maracanã, o atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, revelou que. Em conversa com os jornalistas após a partida, o jogador afirmou que"Eu não estava sabendo de nada, sendo muito sincero. Do nada meu empresário chegou e disse que tinha acertado. Fiquei muito feliz, porque todo mundo quer jogar no Flamengo. Eu não sou diferente, e graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol", disse Carlinhos."Ainda não falei com a minha mãe, nem com a minha esposa. Fiquei muito focado no jogo, porque final tem que jogar com a vida, tentar ganhar de todos os jeitos. Não falei ainda, e agora todo mundo já tá sabendo, até elas. É só comemorar", completou.