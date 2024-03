Agustin Rossi - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 31/03/2024 14:05

Com 1055 minutos sem sofrer um gol, o camisa 1 do clube da Gávea entrou no top-10 de goleiros que ficaram mais tempo sem ser vazado na história do futebol brasileiro. O jogador ultrapassou nomes como Rogério Ceni (988 minutos), em 2007, e Raul Plassmann (1016 minutos), em 1969.

Além disso, segundo o 'SofaScore' a sequência de Rossi é a maior entre os goleiros de todos os times da Série A no século 21.

Agustín Rossi se tornou o goleiro com a maior sequência de jogos oficiais sem sofrer gols pelo @Flamengo. É a maior sequência entre os goleiros de times da Série A no século XXI!



12 jogos

0 gols sofridos (!)

1.064 mins sem sofrer gols (!)

16 defesas

100%… pic.twitter.com/CdjaLq2Y7y — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 30, 2024

"Jogar no Flamengo é isso, tem que ter esse espírito, essa vontade de sempre tentar ganhar. Agradeço ao Matheus (Bachi), ao professor (Tite) e é importante para mim pelo recorde que consegui bater, mas também ao time todo por hoje, pelos 11 jogos sem ser vazado, na sequência da temporada. Acho importante", destacou Rossi, após o empate por 0 a 0 com o Fluminense.

Confira o ranking

1- Mazaropi (Vasco) - 1816 minutos, entre 1977 e 1978

2- Neneca (Náutico) - 1636 minutos, em 1974

3- Jorge Reis (Rio Branco - 1604 minutos, entre 1970 e 1971

4- Zetti (Palmeiras) - 1238 minutos, em 1987

5- Jairo (Corinthians) - 1132 minutos, em 1978

6- Emerson Conceição (Paysandu) - 1108 minutos, em 2016

7- Altevir Sales (Athletico) - 1066 minutos, em 1977

8- Eli Graciano (São Bernardo) - 1060 minutos, em 1982

9- Emerson Leão (Palmeiras) - 1057 minutos, em 1973

10- Agustín Rossi (Flamengo) - 1055 minutos, em 2024