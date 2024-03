Pedro marcou dois gols na vitória em cima do Nova Iguaçu - Nathã Soares / Flamengo

Publicado 31/03/2024 13:00 | Atualizado 31/03/2024 13:00

Rio - Após vencer o Nova Iguaçu por 3 a 0, no último sábado (30), e encaminhar o título do Campeonato Carioca , o Flamengo agora volta suas atenções para a Libertadores. O elenco rubro-negro se apresentou no Ninho do Urubu, na manhã deste domingo, e embarcará às 14h30 para a Colômbia, onde enfrenta o Millionarios, na terça, às 19h.