Pedro celebra gol contra o Nova Iguaçu na final do CariocaMarcelo Cortes / CRF

Publicado 31/03/2024 09:00

vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no último domingo (30), na primeira partida da final do Campeonato Carioca, no Maracanã. Após o jogo, o camisa 9 celebrou o feito e destacou a homenagem do Rubro-Negro a Zagallo. Rio - Pedro entrou para a história do Flamengo ao marcar o gol 13 mil do clube na, na primeira partida da final do Campeonato Carioca, no Maracanã. Após o jogo, o camisa 9

GGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL E É PARA SEMPRE! A HISTÓRIA ESTÁ ACONTECENDO DIANTE DOS NOSSOS OLHOS! É O 13.000º GOL DA HISTÓRIA DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO! O GOL ZAGALLO! VIVA O VELHO LOBO! VIVA O FLAMENGO!#VamosFlamengo #NIGxFLA pic.twitter.com/FrQ8gXASOQ — Flamengo (@Flamengo) March 30, 2024 “Fico feliz por essa marca. Mostra o grande clube que é o Flamengo. A homenagem que o Flamengo fez ao Zagallo foi muito bonita, por causa da importância dele para o futebol brasileiro e para o Flamengo. Feliz por ter feito esse gol 13 mil. Agradecer ao clube por essa oportunidade e aos companheiros. Sem o coletivo, o individual não sobressai. Mais uma vez, a gente esteve muito bem na partida”, celebrou o artilheiro do Campeonato Carioca.

Gabigol, suspenso por dois anos por tentar fraudar um exame antidoping. O camisa 9 admitiu que a notícia foi um baque para o elenco. Pedro também aproveitou a oportunidade para comentar a situação de. O camisa 9

Pedro comenta suspensão de Gabigol: ‘Ninguém esperava’ #ODia @jornalodia pic.twitter.com/ydKutD1G6F — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) March 31, 2024 "Infelizmente teve essa situação do Gabigol, que ninguém esperava, mas quero dizer que a gente está junto com ele, junto com a torcida também. Estamos esperando o retorno dele, porque ele é importante para o elenco dentro e fora de campo também. Junto com os torcedores, a gente está na torcida para o Gabigol voltar o mais rápido possível e estar à disposição para jogar de novo com a gente", afirmou.

Com as duas mãos na taça, o Flamengo pode perder no próximo domingo (7) por até dois gols de diferença que será campeão, após dois vices em 2022 e 2023. Se o Nova Iguaçu devolver os três gols de saldo, a decisão irá para os pênaltis.