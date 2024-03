Frida Maanum, do Arsenal, passou mal e desmaiou em campo contra o Chelsea - Adrian Dennis/AFP

Publicado 31/03/2024 15:30 | Atualizado 31/03/2024 15:43

Rio - A final feminina da Copa da Inglaterra quase terminou em tragédia. Frida Maanum, do Arsenal, passou mal e desmaiou em campo, na partida contra o Chelsea, neste domingo (31), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, Reino Unido.

A jogadora, de 24 anos, recebeu atendimento médico em campo. As companheiras de equipe perceberam que Frida Maanum não estava bem e pediram socorro imediatamente. As comissões técnicas e funcionários do estádio também ajudaram no atendimento.

Frida Maanum foi atendida por cerca de 10 minutos, antes de ser colocada em uma maca com uma máscara de oxigênio. Ela foi levada para o vestiário do estádio. A jogadora estava consciente, conversando e em uma condição estável, de acordo com o Arsenal.

O Arsenal venceu o Chelsea por 1 a 0 e conquistou o título da Copa da Inglaterra. A centroavante sueca Stina Blackstenius, de 28 anos, marcou o gol da vitória aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação.