Artur Jorge será o treinador do BotafogoDivulgação / Braga

Publicado 31/03/2024 11:31

Portugal - Acertado para ser o futuro treinador do Botafogo para a temporada, o português Artur Jorge , que comanda o Braga, despistou sobre sua transferência ao clube carioca em entrevista coletiva concedida neste domingo (31). Ele afirmou que seu foco está para a próxima segunda-feira (31), quando os "Arsenalistas" enfrentarão o Portimonense, pela 27ª rodada do Campeonato Português.

"A minha realidade, neste momento, é o Braga. Queremos fazer um jogo bem feito em Portimão e, depois, se houver necessidade, falaremos sobre o meu futuro", iniciou Artur Jorge.

Artur Jorge não confirmou se ele será treinador do Botafogo em 2024. Entretanto, afirmou que falará sobre seu futuro após o jogo contra o Portimonense.

"Vocês têm muita informação. Sei de tudo o que se se passa em relação ao meu futuro imediato. Creio que em parte já vou responder a essa questão. Olharemos para o futuro depois do jogo de Portimão", disse.

O treinador também foi perguntado se ele conhece o Botafogo e o futebol brasileiro em um aspecto geral. Artur Jorge afirmou que sim, e também disse que é função de um técnico conhecer todas as realidades do esporte.

"Conheço muita coisa, não só do Botafogo, mas também do Campeonato Brasileiro, da própria cidade (Rio de Janeiro), porque sou um homem do futebol e tenho que estar preparado para poder conhecer todas as realidades", concluiu.