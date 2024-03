Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata nas barras no Mundial de Ginástica Artística - Divulgação / CBG

Publicado 31/03/2024 12:30 | Atualizado 31/03/2024 15:06

Turquia - O hino nacional do Brasil tocou neste domingo (31) na Copa do Mundo de Ginástica Artística, que está acontecendo em Antalya, na Turquia. Jade Barbosa conquistou a medalha de ouro no solo, enquanto Rebeca Andrade ficou com a prata nas barras assimétricas e Flavia Saraiva também ficou com o segundo lugar na trave.

Ao som de Britney Spears, Jade Barbosa somou 13.833 pontos e foi ao lugar mais alto do pódio. Nas barras assimétricas, Rebeca Andrade 14.067 pontos e garantiu a medalha de prata, ficando atrás da francesa Melanie Jesus, com 14.567 pontos. Já na trave, Flavia Saraiva conseguiu a nota 14,000 para ficar com a prata. O ouro ficou com a chinesa Xinyi Sun, com 14,267.

A competição na Turquia faz parte da preparação para as Olimpíadas de Paris, em que o Brasil está com a equipe classificada no feminino — ou seja, poderá levar cinco atletas. Principal esperança de medalha do país nos Jogos Olímpicos, Rebeca Andrade disputou apenas as barras assimétricas na Copa do Mundo de Ginástica Artística. No Mundial do ano passado, ela foi campeã no salto, prata no solo e bronze na trave.